Rize yaylalarındaki kaçak yapılar tek tek yıkılıyor

Çayeli Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, Rize Valiliği Mera Komisyonu tarafından Çayeli ilçesine bağlı Zargistal Yaylası’nda üç, Eğnaçor Yaylası’nda sekiz, Marbudam Yaylası’nda 18, Kumhala Yaylası’nda dört, Colf Yaylası’nda bir yapı olmak üzere mera kanuna aykırı yapılan toplam 34 ev için yıkım kararı verildi.

İLGİLİ KİŞİLERE TEBLİGAT YAPILDI

Kaymakamlık tarafından ilgili kişilere gerekli tebligatın yapılmasının ardından yıkım işlemleri başlatıldı. İl Özel İdaresi ve jandarma ekiplerinin sabah saatlerinde tespit edilen yaylalarda tedbirlerin alınmasının ardından yıkımlara başlandı. İlk olarak bir kaçak yapı yıkılırken, 16 ev için açılmış alan kapatıldı. Yetkililer yıkım çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. (AA)