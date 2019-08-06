Rize’de heyelan

Rize’de iki gündür aralıklarla etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen toprak kayması nedeniyle Rize-Salarha yolunun bir bölümü ulaşıma kapatıldı.

Merkeze bağlı Dağsu Mahallesi Çağlayan mevkisinde, şiddetli yağış sonucu yamaçtan kopan toprak, taş ve ağaçları da sürükleyerek Çağlayan Deresi’nin önünü kapattı.

Heyelan nedeniyle tıkanan derede, yaklaşık 30 metre derinliğinde büyük bir gölet oluştu.Bunun üzerine yetkililer, taşkın riskine karşı Rize-Salarha yolunun bir kısmını trafiğe kapattı. Söz konusu güzergahta ulaşım eski yoldan kontrollü sağlanırken jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.Bölgede bulunan bir çay fabrikası ile kereste atölyesinde, çalışmalara ara verildi.

Sabah saatlerinde bölgede inceleme yapan Karayolları ekipleri, yağmurun aralıklarla devam etmesi nedeniyle yolda temizleme çalışması başlatmadı.Öte yandan, Salarha yolu Dörtyol mevkisinde, 4 Ağustos Pazar akşamı, şiddetli yağış sonucu yolun ulaşıma kapanması üzerine otomobilden inerken sele kapılan ve dereye sürüklenen 59 yaşındaki Hüseyin Çap’ı aramak üzere bölgeye gelen ekipler, taşkın riski sebebiyle çalışmalara henüz başlayamadı. AFAD, JAK, UMKE, Rize İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı ekipleri, Rize İl Özel İdaresi ve Rize Belediyesinden 50 kişilik ekip, bölgede bekleyişini sürdürüyor.

KARADENİZ’DEKİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI İÇİN HAREKETE GEÇİLİYOR

Karadeniz’de bu yıl aniden deniz suyu sıcaklığının yükseldiğinin tespit edilmesi, ısınan suyun yükselerek atmosferin dengesini bozduğu ve oluşan lokal şiddetli yağışlarla birlikte can ve mal kayıplarına neden olan sel ve heyelanlara yol açtığının belirlenmesi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı 6 ili kapsayan ‘İklim Değişikliği Eylem Planı’nı için harekete geçiliyor. Bölgede risk altında olan, acil ve öncelikli taşınması gereken ilk etapta 1950 binada yaşayan 2000 aile, kentsel dönüşüm kapsamında yeni konutlara taşınacak. Sel ve heyelan tehlikesini en fazla yaşayan Rize’de ise eylem planı kapsamında 40 dere yatağında tespit edilen 573 bina yıkılacak.

Karadeniz’de son 40 yıldır haziran ayı ortalaması 19 derece civarında olan deniz suyu sıcaklığının bu yıl aniden 26 dereceye yükseldiği tespit edildi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden deniz suyu sıcaklığı ile ısınan suyun yükselerek atmosferin dengesini bozduğu ve oluşan lokal şiddetli yağışlarla birlikte can ve mal kayıplarına neden olan sel ve heyelanlara yol açtığının belirlenmesi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun illerini kapsayan 15 maddelik ‘İklim Değişikliği Eylem Planı’nı için harekete geçiliyor.

Bölgede yaklaşık 19 bin akar dere, 131 bin de kuru dere ile 1430 kilometre yol üzerinde inceleme yapan ekipler, ilk etapta dere yatağında bulunan ve iklim değişikliği nedeniyle risk altında olan, acil ve öncelikli taşınması gereken 1950 adet bina tespit etti. Plan ile riskli bölgelerde yaşayan 2000 aile, kentsel dönüşüm kapsamında yeni konutlara taşınacak. Sel ve heyelan tehlikesini en fazla yaşayan Rize’de ise eylem planı kapsamında 40 ayrı dere yatağında tespit edilen riskli 573 bina yıkılacak. 6 ildeki yıkımlarla ilgili yasal süreçler başlatıldı.

‘BİR AN ÖNCE KALDIRILMALI’

Rize’de vatandaşlar, dere yataklarındaki yapıların bir an önce kaldırılmasını istiyor. İlyas Ataç, dere yataklarında yapılan binaların risk arz ettiğini belirterek “Dere yatağındaki bir binanın temeli olmaz. Temeli olmayan bir yapı olabilir mi?Bu yapılar hiç uygun değil. Bakanlık yerinde bir karar aldı. Bir an önce dere yatağındaki yapılar kaldırılmalı. Dere yataklarından uzak durulmalı.Bunun acı sonuçlarını yıllardır yaşadık. Artık hiçbir suretle dere yataklarına ve kenarlarına yapı inşa edilmemeli” dedi. Cihan Murzoğlu da yörede ‘dere 40 yılda bir yatağını arar’ diye söylem olduğunu hatırlatarak “Büyüklerimiz bize bu sözü söylerdi. Bizde yaşadık gördük. Dereler yataklarını arıyor.Dere yataklarından uzak durmalıyız” diye konuştu. Ayşe Yılmaz da “Dere yatakları çok tehlikeli. Ama arazin olmayınca bazen mecbur kalıp yapıyorsun. Benim evimin arkasından su çıkıyor. Bir duvar yapıldı ama yeterli olmadı. Dağ kopacak gelip evimi yutacak diye geceleri korkudan uyuyamıyoruz. Bizim evimize de bir çözüm bulunmalı” ifadelerini kullandı.

VALİ: EVLERİ DERE YATAKLARINDAN ALACAĞIZ

Rize Valisi Kemal Çeber açıklanan İklim Değişikliği Eylem Planı kapsamında Rize’de çalışmalar yürüttüklerini belirterek şunları dedi: “Bakanımızın da açıklamalarında da yer verdiği haliyle dünyayı etkileyen bir süreç, ülkemizi de çok yakından etkiliyor. İklim değişikliği Rize'nin de içinde bulunduğu Karadeniz havzasını da yakından ilgilendiriyor. Çünkü bizim burada dereler, vadiler çok fazla. Değişlik ve farklı bir yağış rejimimiz var. O yüzden burayı daha fazla etkiliyor. İklim değişikliği ile ilgili çalışmalar bürokrasisi ve altyapısı anlamında bakanlığımızda belli bir süredir devam ediyor. Biz de yerelde bu işin tekniği ile ilgili arkadaşların gönderdiği çalışmaları yapıyoruz. Ekiplerimiz Çevre Şehircilik, Devlet Su İşleri, belediye ve özel idare ekipleri ve ilgili kurumlardan uzmanların oluşturduğu ekipler alanı gezdi. Hemen hemen tüm derelerimizin etrafını geziliyor. Bizim için öncelikli olan can güvenliği. Bununla ilgili tedbirler başta olmak üzere, bakanımızın da açıkladığı 15 maddelik eylem planındaki her bir madde ile ilgili ilimizdeki çalışmalar devam ediyor. Dere yataklarındaki evleri oradan almak, bundan sonra yapılaşma faaliyetlerinde iklim değişikliğini uygun modellemelere gidilmesi, iklim değişikliğini etkileyecek kullanımları buna uygun olarak şekillendirmek gibi her türlü faaliyeti ilimizde de devam ettireceğiz”

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI KAPSAMI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Karadeniz Bölgesi’ndeki 6 ili kapsayan, 15 maddelik ‘İklim Değişikliği Eylem Planı’nı ile mekansal strateji planı ve bütün ölçeklerdeki mekansal planlar iklim değişikliği parametreleri dikkate alınarak hazırlanacak. Bölgeye ait mekansal strateji planları çerçevesinde alt ölçekli planları revize edilecek. Plan ile öncelikli olmak üzere dere yataklarında yer alan binalar tespit edilecek ve uygun alanlar için kamulaştırma ve taşıma süreci planlanacak. Yüksek heyelan riski bulunan bölgelerde yer alan binalar tespit edilerek uygun alanlara taşınacak ve bu bölgelerde inşa faaliyetlerine izin verilmeyecek. Ekonomik ömrünü tamamlamış veya yetersiz kesit genişliğine sahip köprülerin önceliklendirme yapılarak kaldırılacak. Karadeniz Sahil Yolu’nun yağış sularının denize ulaşmasına engel olan bölümlerinde menfezlerin kapasitesi artırılacak. Köy yolları gözden geçirilerek bu yolların tahrip olmasının en büyük nedeni olan köprü, viyadük gibi yapıların onarımları yapılacak. Hastane, okul, sağlık ocağı, kaymakamlık gibi kamu binaları riskli bölgelerden kaldırılacak. Doğal afet riski taşıyan alanlarda can ve mal güvenliği açısından erken uyarı sistemleri kurulacak.

DHA- AA