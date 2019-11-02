Rize’de mahsur kalan kişilere ulaşıldı

Rize'nin yüksek kesimli yaylalarında etkili olan kar yağışı nedeniyle mahsur kalanların sayısı 23’e yükseldi. Hemşin, Çamlıhemşin ile Güneysu ilçelerine bağlı yaylalarda mahsur kaldıkları bildirilen 23 kişi için AFAD, belediye ve il özel idare ekipleri, iş makinesi eşliğinde yol açma çalışması yapıyor.

Gezi amaçlı çıktıkları yaylalarda mahsur kalanların, jandarmayı arayarak durumlarının iyi olduğunu ancak yolun kar nedeniyle kapanmasıyla geri dönemediklerini belirtip, yardım istediği öğrenildi.

MAHSUR KALAN 6 KİŞİ KURTARILDI

Rize'nin Ambarlı Yayla yolunda mahsur kalan 6 kişi, jandarma ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine jandarmanın bilgilendirdiği özel idaresi ekipleri iş makinesi ile kardan kapalı yayla yolunu ulaşıma açarak, mahsur kalanlara ulaştı. 6 kişi araçlarıyla ilçe merkezine indirildi.

Yaylada mahsur kalan Doğan Birben, “Yaylada evimizi kapatmaya gelmiştik. Aniden kar yağınca yayla yolunda mahsur kaldık. Jandarmaya haber verdik. Gözümüz yolda kaldı. ‘Bu gece yolda mı kalacağız?’ diye endişe ettik. Ekipler geldi bizi kurtardı” dedi.

17 KİŞİYE DE ULAŞILDI, MAHSUR KİŞİ KALMADI

Rize’nin Çamlıhemşin ve Güneysu ilçelerine bağlı yaylalarda yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 23 kişiden 17’sine de ulaşıldı. Çamlıhemşin’in Ambarlı, Hazindak ve Pokut yaylaları ile Güneysu’nun Handüzü Yaylası’nda mahsur kalan 23 kişiye ulaşmak için başlatılan çalışmalara, İl Özel İdaresine bağlı 12 kişilik ekip, 9 iş makinesiyle katıldı. Jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin de yer aldığı yaklaşık 7 saatlik çalışmalar sonucu ulaşılan 17 kişi, tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi.

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Doğu Karadeniz Bölgesi sahil kesiminde dün başlayan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Rize’nin Hemşin ilçesine bağlı bin 850 rakımlı Badara Yaylası da karla birlikte beyaza büründü. Yaylada kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi buldu. Kar yağışının, yüksek kesimlerde bugün ve yarın da sürmesi bekleniyor. Badara Yaylası’nda yaşayan Fatma Keskin, kar yağışının gece başladığını belirterek, “Dün kar yağışı beklemiyorduk. Aniden kar başladı. Eşim ve abimle burada yaşıyoruz. Yiyecek içeceğimiz var. Yolu da ekipler açıyor. Burada kalmaya devam edeceğiz. Kışı burada geçirmek istiyoruz. Şu an bir mağduriyetimiz yok” dedi.

YAYLADA MAHSUR KALDILAR

Öte yandan Badara Yaylası’nın yukarı kısmında yer alan Gito ve Ambarlı Yaylası’nda, yaklaşık 10 kişi, mahsur kalıp, buradaki evlere sığındı. Harekete geçen belediye ekipleri, mahsur kalanların yayladan alınabilmesi için iş makinesi eşliğinde yol açma çalışması başlattı.

MAHSUR KALANLARIN SAYISI 23’E ULAŞTI

Rize'nin yüksek kesimli yaylalarında etkili olan kar yağışı nedeniyle mahsur kalanların sayısı 23’e yükseldi.

Hemşin, Çamlıhemşin ile Güneysu ilçelerine bağlı yaylalarda mahsur kaldıkları bildirilen 23 kişi için AFAD, belediye ve il özel idare ekipleri, iş makinesi eşliğinde yol açma çalışması yapıyor.

Gezi amaçlı çıktıkları yaylalarda mahsur kalanların, jandarmayı arayarak durumlarının iyi olduğunu ancak yolun kar nedeniyle kapanmasıyla geri dönemediklerini belirtip, yardım istediği öğrenildi.

MAHSUR KALAN 6 KİŞİ KURTARILDI

Rize'nin Ambarlı Yayla yolunda mahsur kalan 6 kişi, jandarma ekiplerine durumu bildirdi.

İhbar üzerine jandarmanın bilgilendirdiği özel idaresi ekipleri iş makinesi ile kardan kapalı yayla yolunu ulaşıma açarak, mahsur kalanlara ulaştı. 6 kişi araçlarıyla ilçe merkezine indirildi.

Yaylada mahsur kalan Doğan Birben, “Yaylada evimizi kapatmaya gelmiştik. Aniden kar yağınca yayla yolunda mahsur kaldık. Jandarmaya haber verdik. Gözümüz yolda kaldı. ‘Bu gece yolda mı kalacağız?’ diye endişe ettik. Ekipler geldi bizi kurtardı” dedi. DHA