Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Rize’de kayıp 2 liseli aranıyor

Rize'nin Çayeli ilçesinde, lise öğrencileri Arif Gültekin(15) ve Berdirhan Keskin'den (15), 2 gündür haber alınamıyor. Güvenlik kamera görüntülerinden en son otostop çekerek, bir araca bindikleri tespit edilen 2 liselinin bulunması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

19:40 -
Haberler Gündem
Rize’de kayıp 2 liseli aranıyor

Lise öğrencileri Arif Gültekin ve Berdirhan Keskin, önceki gün sabah saatlerinde eğitim gördükleri Barboros Endüstri Meslek Lisesi’ne gitti. Ancak öğrenciler derse geç kaldı. Bunun üzerine 2 arkadaş, derse girmeyip, okuldan çıktı. Arif Gültekin ve Berdirhan Keskin’in eve gelmemesi üzerine aileleri, polise kayıp başvursunda bulundu.

İLGİLİ HABERKayıp Buse'nin acılı annesi o günün bilinmeyenlerini ilk kez anlattıKayıp Buse'nin acılı annesi o günün bilinmeyenlerini ilk kez anlattı

Mobese ve çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyen polis, 2 liselinin sahil yolunda otostop yaparak, plakası henüz tespit edilemeyen bir araca bindiğini belirledi. Araçla ilçeden ayrıldıkları belirlenen liselileri bulmak için polis geniş çaplı çalışma başlattı.  DHA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 19:49 09.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more