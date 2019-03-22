Robot manken ilköğretim öğrencilerinden AKP’ye oy istedi

Eskişehir’de 71 Evler Mahallesi'ndeki Erdal Abacı İlköğretim okulu önünden ATV cinsi 4 tekerlekli motoru ile geçen robot kıyafetli Ersin Kandemir, teneffüse çıkan öğrencileri yanına çağırdı. Okul duvarının arkasından öğrencilere seslenen Kandemir çocuklara, ‘AK Parti' sloganları attırdı.

Cep telefonu ile öğrencileri kameraya da kayıt eden robot manken, öğrencileri bir etkinliğe davet ederek “Tüm arkadaşlarınıza söyleyin. Oraya gelecekler tamam mı” şeklinde seslendi. Robot manken Ersin Kandemir’in, çocuklara AKP Büyükşehir Belediye Başkan adayının Burhan Sakallı olduğunu hatırlattından sonra “Hadi Allah'a emanet olun” dedi ve okul önünden ayrıldı. Olay, veliler arasında tepkilere neden oldu.

EVET KAMPANYASINA DA KATILMIŞTI

Robot manken Ersin Kandemir 2010 yılında, 12 Eylül’de yapılacak referandum öncesinde de Eskişehir AKP İl Başkanlığı tarafından üzerinde ‘evet' yazısı ile sokak sokak gezmişti.