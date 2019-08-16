‘Romanlar işsiz kalabilir’

Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Turan Şallı, çöp ithalatına ilişkin karara yönelik açıklama yaptı.

Şallı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Türkiye’de yoksullukla cebelleşen, düzenli iş sahibi olamayan insanların geçim kaynağıdır çöp toplayıcılığı. Bu tür işleri yapanların büyük bir çoğunluğu Roman vatandaşlarımızdır. Yaşama tutunmak için tek seçenekleridir katı atık toplayıcılığı. Sağlıksız ortamlarda çöplerde buldukları farklı cisimleri paraya döndürmenin becerisi altında evlerine ekmek getirmenin derdindedirler.”

“SOSYAL YARALAR DAHA DA DERİNLEŞECEK”

“İthal çöp bolluğu yüzünden sokaklardaki çöpün değerinin düşmesi Romanların kazancında büyük düşüşler olmasına neden olacak, sosyal yaralar daha da derinleşecektir. Özellikle ekonomik politikalar daha çok büyük sermaye guruplarının istediği gibi şekillenmekte, ‘alta kalanın canı çıksın’ zihniyetine dönüşmüştür. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi: ‘Denizlerimizin kenarlarında orman alanlarımızda, yani buraları betona, toprağa çevirme gayreti içinde olanlar var. Şu para var ya nelere muktedirdir. Bu kapitalizm nelere muktedirdir. Orman morman ne var ne yok kesip atıyo, götürüyo, oraya ben mimariyi dikeyim, malı götüreyim. Yapılan iş bu . Doğa söyle olmuş böyle olmuş onun umurunda değil’ sözleri çok doğru olmakla beraber, şaşırmamak elde değil. İster istemez ‘Peki bizleri kim yönetiyor?’ sorusu aklımıza takılıyor. ”

“KİBARİYE ABLAMIZIN SÖYLEDİĞİ GİBİ…”

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çöp ithalatına sınırlama getirme kararı almasına rağmen, Sanayi Bakanlığı bazı büyük şirketlerin çıkarları doğrultusunda aldığı karar, bu işten geçimini sağlayan kişilerin sosyal tarafını görmezden gelmiştir. Alınan karar, 500 bin Roman vatandaşımızı ailelerini de ekleyince rakam 2 milyonu buluyor. Romanlar için büyük bir sektör olan katı atık toplayıcılığı emeğinin değersizleşmesine, aşını, huzurunu, mutluğunu çalmak, daha da yoksullaştırmaktır. ‘Bu para var ya bu para nelere muktedir’ diyenler büyük sermaye guruplarının isteklerini yerine getiriyorsa onlar için çevre, doğa ve insan faktörünün önemli olmadığını göstermektedir. Doğa ve çevrenin korunması, Romanların sosyal sorunları kimsenin umurunda değil. Şarkıcı Kibariye ablamızın şarkısında söylediği ‘İlle de Roman olsun’ sözü başkaları için ‘İlle de para olsun, içinde çıkar olsun’ sözlerine dönüşmüştür.”