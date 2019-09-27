Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Depreme röportaj sırasında böyle yakalandılar!

Dün saat 13.59'da İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. TRT Haber muhabirinin röportajı esnasında gerçekleşen deprem saniye saniye kaydedildi. TRT muhabirinin olay yerindeki sakin tavırları dikkat çekti.

09:25 -
Haberler Gündem

İstanbul’da dün saat 13.59’da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kent genelinde şiddetli şekilde hissedilen sarsıntı sonrası 4.1 ve 4.0 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. Deprem sonrası tüm İstanbullular sokaklara dökülürken o anlarda röportaj yapan TRT muhabiri tüm sakinliğini korudu.

KONUK KAÇTI, O OTURDU

TRT Haber muhabiri Sezen Ceceli Köse, deprem yaşanırken Kapalıçarşı’nın en tanınmış gümüş kakma ustalarından Agop İnyapan ile röportaj yapıyordu. Depremi anbean hisseden İnyapan olay yerinden koşarak uzaklaşırken muhabir Sezen Ceceli Köse, sakinliğini koruyarak oturduğu yerden kalkmadı.

deprem Haber istanbul TRT
Son güncelleme: 09:33 27.09.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more