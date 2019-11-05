RTÜK Başkanı Şahin TÜRKSAT’tan istifa etti!

Geçtiğimiz hafta RTÜK üyesi Faruk Bildirici’nin üyelikten ihraç edilmesinin ardından tepki çeken RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in TÜRKSAT’taki yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiği öne sürüldü. Gelişmeyi paylaşan RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşçı oldu.

Taşçı, sosyal medya hesabından “CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun bugünkü grup toplantısında dikkat çektiği RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti…” mesajını paylaştı.

BİLDİRİCİ ‘İSTİFA ET’ DEMİŞTİ

Faruk Bildirici’nin Üst Kurul toplantısında TÜRKSAT’tan istifa etmeye davet ettiği ardından da yazılı başvuruda bulunduğu Ebubekir Şahin’e, Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Kasım Salı günü yaptığı grup toplantısında “takipçisi olacağız” sözleriyle tepki göstermişti.