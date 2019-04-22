RTÜK üyesi Taşçı: Nefret söylemi medya eliyle arttı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun uğradığı linç girişimiyle ilgili medyanın tutumunu değerlendiren Taşçı yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Siyasetin kullandığı bu ötekileştirici nefret söylemi başta radyo ve televizyonlar olmak üzere, yazılı basın ve sosyal medya kullanımının etkisiyle daha da artmış ve toplumu ayrıştırmada, kutuplaştırmada olumsuz yönde etkilemiştir. Başta haber bültenleri olmak üzere, tartışma programlarında sergilenen ve yansıtılan bu ayrıştırıcı nefret dili konusunda medyamız ne yazık ki sınıfta kalmıştır. Seçim dönemlerinde yayınlar ile ilgili mevzuat hızla gözden geçirilmeli ve sorumlu kurumun yaptırım yetkileri net bir şekilde tanımlanmalıdır. Yayıncıların tarafsızlık ilkesine bağlı, hukukun üstünlüğünü gözeten bir anlayışla yayın yapmaları sağlanmalıdır, yapmayanlar hakkında yaptırım yoluna gidilmelidir. Yayıncıların, kim tarafından kullanıldığına bakılmaksızın ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı, ötekileştirici nefret diline yer vermemesi sağlanmalıdır.”