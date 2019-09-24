RTÜK’ten iki kadının öpüşmesine ceza

Radyo Televizyon Üst Kurul'u 9-1-1 adlı dizide iki kadının saniyelik öpüşme görüntüsü nedeniyle şifreli yayın yapan FoxLife kanalına ceza yağdırdı. Kanala 5 kez yayın durdurma cezası veren Üst Kurul’un gerekçesinde “Yayın kuruluşuna 17.07.2019 tarihinde saat 22.21.24'te (41 dakika 33 saniye) yayınlanan 9-1-1 adlı dizi filmde “Eşcinsel ilişkinin konu edilmesi” nedeniyle ve 6112 sayılı Kanun'un 32. Maddesinin birinci fıkrası uyarınca program durdurma cezası vermiştir.” ifadelerine yer verdi.

“Eşcinsel ilişkinin konu edilmesi” nedeniyle verilen cezayı twitter hesabından paylaşan RTÜK Üyesi Faruk Bildirici “RTÜK, şifreli Fox Life kanalına 9-1-1 adlı dizide iki kadının saniyelik öpüşme görüntüsünün genel ahlaka aykırı olduğu gerekçesiyle beş kez yayın durdurma cezası verdi. Bu karara karşı oy kullandım.” dedi.

‘EŞCİNSELLİĞE CEZE VERİLMESİ AYRIMCILIKTIR’

Karara muhalefet şerhi koyan Bildirici, “Geç bir saatte ve şifreli kanalda yayınlanan görüntülerin çocuk ve gençleri etkileyeceğini söylemek gerçekçi olamaz. RTÜK'teki çoğunluğun ahlak anlayışı dayatılıyor. Amerikan insanlarının yaşamlarından kesitler içeren bir dizi elbette Türk aile yapısına uygunluk olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Bildirici, uzman raporunda ihlalin konusu olarak eşcinsel ilişkinin konu edilmesinin yazılması ve bu gerekçeyle ceza verilmesini ise ayrımcılık olarak nitelendirdi. “Eşcinselliğin konu edilmesi başlı başına ihlal konusu olamaz. Eşcinsellik bir yönelimdir” dedi.

