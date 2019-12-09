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Ruhsatsız maden ocağında bir Afgan hayatını kaybetti!

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında Afganistan uyruklu 1 kişi yaşamını yitirdi.

22:20 -
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İddiaya göre, ilçeye bağlı Bölüm Mahallesi’nde ruhsatsız işletilen maden ocağında adının Abbas olduğu öğrenilen Afganistan uyruklu bir kişinin ocak içerisinde düştüğü ve gazdan zehirlendiği ihbarı üzerine inceleme başlatıldı.

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İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil servis, polis ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri sevk edildi.

FOTO: AA – Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında Afganistan uyruklu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Yaklaşık 3,5 saat süren çalışmanın ardından Abbas’ın cesedi çıkartılarak, Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Bu arada maden ocağının sahibi olduğu iddia edilen Kemal B. gözaltına alındı.

Ocağın daha önce kapatıldığı öğrenildi. AA

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Son güncelleme: 22:41 09.12.2019
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