Rus kaptanın mide kanamasından öldüğü iddia edildi

Çanakkale Boğazı’nda bekleyişini sürdüren ‘Canopus’ adlı kuru yük gemisinin Rus kaptanı kamarasında ölü bulunmuştu. Kaptanının mide kanamasından öldüğü iddia edildi. Kaptan Valery Cerkezov’un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak.

Rusya’nın Taganrog limanından İskenderun limanına gitmek üzere hareket eden St. Vincent bayraklı ‘Canopus’ adlı kuru yük gemisi, iki gün önce Marmara Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giriş yapmıştı. Gemi personeli, 7 Ocak akşamı saat 22.10 sıralarında telsiz ile Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’ne geminin Rus kaptanı Valery Cerkezov'un ölmüş olduğunu rapor etmişti. Gemi personeli, kaptanının mide kanamasından ölmüş olabileceğini söyledi.

MİDE KANAMASINDAN ÖLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

Geminin Rus kaptanı Yury Cherkasov'un cenazesi savcının gemide yaptığı incelemenin ardından ambulans ile Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı. İlk kez bu kadar yakından görüntülenen esrarengiz geminin mürettebatı, kaptanın mide kanamasından öldüğünü düşündüklerini söyledi.

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KESİN ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Karanlık Liman mevkiinde demirli gemi, yasal işlemlerin tamamlanması ardından yoluna devam edecek. Cherkasov'un cenazesi hastane morgundan Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cherkasov'un kesin ölüm sebebi burada yapılacak otopsi sonucu belli olacak.