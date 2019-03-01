Rus ve ABD savaş gemileri İstanbul Boğazı’nda 

ÖNCE ABD SAVAŞ GEMİSİ GİRDİ

ABD Donanmasına ait DDG 75 Borda numaralı Donald Cook adlı güdümlü füze destroyeri ve Rusya’nın Karadeniz filosuna ait RFS 490 borda numaralı ‘Amiral Essen’ güdümlü füze firkateyni saat 08.00 sıralarında Boğaz’ın, Karadeniz girişinde karşılaştılar. Boğaz’a önce ABD savaş gemisi girdi. Ardından Rus donanmasının en modern gemilerinden birisi olan Amiral Essen, Boğaz’a girdi. Gemilerin peş peşe geçişlerine sahil güvenlik botları da eşlik etti. Gemilerdeki askerlerin silahlar başında nöbet tutması dikkat çekti.

ABD GEMİSİ 11 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ

ABD savaş gemisi, 11 gün önce İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e açılmış ve bir süre burada rutin devriye görevinde bulunmuştu. Gemi daha Ukrayna’nın Odessa Limanını ziyaret etti. Savaş gemisi bugün Karadeniz’den ayrılarak Marmara Denizi’ne geçti.

RUSYA’NIN EN MODERN SAVAŞ GEMİLERİNDEN BİRİSİ

Güdümlü füzeleri ve modern silahları olan Rus savaş gemisi de ABD savaş gemisi ile aynı saatlerde Boğaz geçişini tamamlayıp Marmara Denizine açıldı. Savaş gemisi Akdeniz’e konuşlandırılmak için görevlendirildiği belirtiliyor.

2015’TE RUS ASKERLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

4 aralık 2015’te İstanbul Boğazı’ndan geçişi sırasında bir Rus gemisinin mürettebatının güvertede omuzda füze ve ellerde silah göstermesi tartışılmış, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu yaptığı açıklamada şu değerlendirmeyi yapmıştı:

“Montrö Anlaşması’nın ruhuna aykırı. Barışçı geçişi bozan her şey, sözleşmenin ruhuna aykırı. Montrö’de uçak gemisi geçemez, denizaltılar su üstünden geçebilir deniyor. Füze gösterilmesi Montrö’ye aykırı değil. Hukuken ve askeri bir engel yok. Savaş gemisi üstünde silah var zaten. Füze gösterilmesi, psikolojik ve siyasi bir mesaj. Siyaseten provokasyon…”

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ /İSTANBUL (DHA)