Rüzgar bebekle ilgili yeni gelişme!

Kepez ilçesinde oturan R.A.(28), 2014 yılında tanıştığı B.A.(24) ile 2 yıl sonra evlendi. Evlenmeden önce arkadaş ortamında uyuşturucu madde kullanmaya başlayan çift, bağımlılıktan kurtulmak için birkaç kez girişimde bulunsa da başarılı olamadı. Hamile kalan B.A. bu dönemde de uyuşturucu kullanmaya devam etti. Çiftin, 3 Ocak 2017 tarihinde Rüzgar E.A. adını verdikleri erkek bebekleri bağımlı olarak dünyaya geldi. Anneanne Gülnar T., doktorların tavsiyesi üzerine torununu kızından aldı. Anneannesinin bakımını ve tedavisini üstlendiği Rüzgar bebek, haftalarca ağlama krizine girdi. Anne sütünden de mahrum kaldı.

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Sağlık Bakanlığı’nın talimatıyla R.A. ve B.A. çifti, tedavileri yapılmak üzere Antalya Kamu Hastaneleri Birliği bünyesinde yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi’ne davet edildi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ön tetkikleri yapılan çift, 26 Mayıs 2017’de Aşır Aksu Yerleşkesi’ndeki Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi’ne götürüldü.

1 GÜN SONRA KAÇTILAR

Tedavileri Antalya Kamu Hastaneleri Birliği tarafından üstlenilen R.A. ve B.A. çifti, hastaneye yatırıldıktan bir gün sonra kaçtı. Rüzgar E.A.’nın velayetini almak isteyen anneanne Gülnar T., de 1,5 yıl önce mahkemeye başvurdu. Gülnar T., dava dilekçesinde kızı B.A. ve damadı R.A’nın uyuşturucu bağımlısı olduklarını, kızının tüm uyarılarına rağmen hamileliği döneminde de uyuşturucu kullanmaya devam ettiğini anlatarak, “Torunum bağımlı doğdu. Tedavisi sürüyor, düzenli kontrole götürüyorum. Basın aracılığıyla yaptığımız yardım çağrısını yetkililer duydu. Kızım ve kocasının, tedavi olmaları için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Alkol ve Madde Bağımlıları Tedavi Merkezi’ne yatışları yapıldı. Ancak hastanede sadece bir gece kaldılar” dedi.

ANNEANNE TORUNUNUN VELAYETİNİ İSTEDİ

Antalya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada anneanne, torununun uyuşturucu bağımlısı olan bir aileyle yaşaması halinde bağımlı olacağını belirterek, velayetin davalılardan alınarak kendisine verilmesini talep etti. Anneanne Gülnar T., torununa iyi bir gelecek hazırlamak istediğini belirtti.

TALEP KABUL EDİLMEDİ

Ancak mahkeme, geçen ay verdiği kararla, anneannenin talebini reddetti. Mahkeme gerekçeli kararında, ‘küçük çocuğun anne babasının reşit olduğunu, velayet hakkını kullanamayacakları yönünde herhangi bir hak ve ehliyetten yoksun olma durumunda bulunmadıklarını’ belirtilerek, “Velayet altındaki küçüğe vasi tayin edilemeyeceğinden talebin reddine karar verilmiştir” dedi.

BAŞSAVCILIK DAVA AÇTI, ANNE VE BABA HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Antalya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin Rüzgar E.A.’nın velayetinin anne babasında bırakılması yönündeki kararın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, kolları sıvadı. Başsavcılık, küçük çocuğun velayetinin anne babasından alınması için dava açtı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında yapılan açıklamada, “28 Şubat 2019 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine velayetin anne ve babasından kaldırılması için davası açılmıştır. Ayrıca, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi sonrası Antalya Nöbetçi Çocuk Mahkemesi tarafından korunmaya ihtiyacı olan Rüzgar E.A. hakkında ‘Acil Koruma Kararı’ uygulanmasına, ilgili yönetmeliğinin 7/1 maddesi gereğince Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce gerekli önlemlerin alınmasına, Rüzgar E.A.’nın anneannesi Gülnar T.’nin bakımında bırakılması şeklinde koruyucu tedbir kararı verildiği anlaşılmıştır. Ayrıca, uyuşturucu kullandıkları iddia edilen anne baba hakkında Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlal Suçu’ndan re’sen soruşturma başlatılmıştır” denildi.

‘ÇOK MUTLUYUM’

Başsavcılığın dava açtığı haberini gazetecilerden alan anneanne Gülnar T., “Çok mutluyum, gerçekten. Aylardır sürünüyordum. Konu medyaya yansıyınca beş dakikada halloldu. Elime belgesi geçince daha da rahat nefes alacağım. Artık bebeğin resmi tüm işlemlerinde zorlanmayacağım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. DHA