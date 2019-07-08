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S-400 teslimatına sayılı günler kala ABD’den bir tehdit daha!

Rusya'nın S-400 teslimatı için bir sorunun olmadığını açıklamasının ardından ABD basınında yer alan bir haberde ABD Dışişleri tarafından, "Türkiye'nin S-400 teslimatını tamamlaması durumunda çok gerçek ve olumsuz sonuçlarla karşılaşacağını vurguluyoruz" açıklamasının yapıldığı ifade edildi.

23:38 -
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S-400 teslimatına sayılı günler kala ABD’den bir tehdit daha!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “(S-400) Yolculuk hazırlığı, yükleme çalışmaları sürüyor. Nereye konuşlanacağını MSB ve Genelkurmay Başkanlığımız planlıyor.” açıklaması ve Rusya’dan teslimatla ilgili bir sorun yaşanmadığı bilgisi üzerine Amerikan CNBC’ye demeç veren ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, “NATO ülkelerinin NATO sistemleriyle birlikte çalışabilecek askeri teçhizat tedarik etmesi gerekiyor. Bir Rus sistemi bu standarda uymayacaktır” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Habere göre, isminin açıklanmasını istemeyen bir bakanlık çalışanı ayrıca Türkiye’ye benzer özellikte hava savunma sistemi (Patriot) önerdiklerini de öne sürdü.

CNBC’nin haberinde Pentagon ve Beyaz Saray’dan da görüş istendiği ancak herhangi bir yorumun yapılmadığı ifade edildi.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Japonya’daki G20 Zirvesinde bir araya gelen Trump ve Erdoğan arasındaki S-400 konuşması sonrası ABD Başkanı Donald Trump şu ifadeleri kullanmıştı;

“ABD Başkanı Trump, Obama yönetimi Patriot’ları Türkiye’ye satmadı. İdlib’de sivillerin ölmesini istemeyiz. Türkiye parasını ödediği F-35’lerin teslimini istiyor. Karmaşık bir durum, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahip Brunson’ı geri verdi. Kimse geri alamamıştı. Başkan Obama geri alabildi mi? Hayır, sonsuza dek hapiste kalabilirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim bakış açımla çok çetin biri. Bu gerilimde Erdoğan’ın suçu yok. Ben iyi anlaşıyorum ve ona adaletsiz davranıldığını düşünüyorum.”

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Son güncelleme: android-time 23:53 08.07.2019
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