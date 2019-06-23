Saadet Partililer de Ekrem İmamoğlu dedi

Birçok parti ve bağımsız aday 31 Mart seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından, seçim yarışından çekildiğini duyurmuştu.

En çok merak edilense; 31 Mart’ta 103 bin 300 oy alan ve 3. en fazla oyu alan parti-Saadet Partisi’nin adayını destekleyen vatandaşların bu sefer nasıl bir karar verecekleriydi.

Sürpriz bir sonuçla en yakın rakibi Binali Yıldırım’a 820 binin üzerinde tarihi bir fark atan Ekrem İmamoğlu, partisinin ve kendisinin İstanbul’da aldığı oy rekorunu kırdı.

23 Haziran’dan çıkan sonuçlara bakıldığında ise, Saadet Partisi seçmenlerinin de Millet İttifakı adayını destekleri görüldü.

Saadet Partisi adayı, bu seçimde 48 bin oy aldı.

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