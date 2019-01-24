Saadet Partisi 277 belediye başkan adayını açıkladı

Partilerin 31 Mart 2019 yerel seçimleri için belediye başkan adayı belirleme devam ederken Saadet Partisi önümüzdeki hafta sonu Ankara'da düzenleyeceği görkemli aday tanıtım programı öncesi 5'i büyükşehir, 26'sı il, 212'si ilçe, 34'ü de belde olmak üzere toplam 277 belediye başkan adayını açıkladı.

5 BÜYÜKŞEHİRE ÖNEMLİ İSİMLER ADAY GÖSTERİLDİ

Açıklanan listeye göre Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Av. Ali Aktaş, Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne Süleyman Demirel, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne Levent Baştürk, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne Osman Cemali Marasalı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne Feti Pehlivan'ı aday gösterildi.







