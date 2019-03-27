Son dakika: Saadet Partisi, Bakan Soylu’yu YSK’ya şikayet etti!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamalarına karşı harekete geçilmesini talep etti. Partinin Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez tarafından YSK’ye teslim edilen Genel Başkan Karamollaoğlu’nun dilekçesinde, “Sayın Süleyman Soylu’yu Anayasa’ya, yasalara, kurumlara ve siyasi partilere saygılı olmaya davet etmenizi, seçimin güven içinde yapılmamasını doğuracak açıklamalara fırsat vermemenizi bütün ülkemiz adına Sayın kurulunuzdan arz ve talep ederiz” ifadelerine yer verildi.

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“KONUŞMALARI ELEŞTİRİ SINIRLARINI AŞMIŞTIR”

Partileri aleyhinde yapılan açıklamalara değinilen dilekçede, “Sayın İçişleri Bakanının son dönemde partimiz aleyhine başlattığı kampanya bizi ve bütün kamuoyunu dehşete düşürmüştür. Yaptığı konuşmalar, değil seçim kanunlarını Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını dahi ihlal eder duruma gelmiştir. Konuşmaları eleştiri sınırların aşmış, hakaret, karalama, iftira ve görevini kötüye kullanma aşamasını çoktan geçmiştir. Tek hedefinin Saadet Partisi üzerinde şaibe oluştumak, seçimlere gölge düşürmek ve kamuoyunu yanlış yönlendirmek olduğundan kimsenin şüphesi kalmamıştır. Ayrıca bütün bunları

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin İçişleri Bakanı olarak yapmıştır” denildi.

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“GÖREVİ KÖTÜYE KULLANDIĞININ BİR GÖSTERGESİ”

Dilekçede ayrıca, “Seçimlerin yargı denetimi ve gözetiminde değilde Sayın Süleyman Soylu'nun gözetim ve denetiminde yapıldığı kanaati herkeste hakim olmaya başlamıştır. Bu durum bu seçimlerin sağlıklı bir şekilde yapılamayacağı intibasını oluşturmuştur. Ülke Mahalli İdareler Seçimine değil de sanki bir savaşa gitmektedir. Adaylar hakkında seçilmeye engel bir durum olmamasına rağmen adayları ve partileri tehdit etmek İçişleri bakanının görevini kötüye kullandığının bir göstergesi bir nişanesi olmuştur” ifadelerine yer verildi.