Son dakika: Saadet ve Vatan adaylarından TRT atağı!

Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, TRT Haber’de Fatih Er’in sunduğu programa konuk olmuş ve kendisinin TRT ekranlarına neden çağrılmadığını sormuştu. Soru üzerine Fatih Er, TRT’ye konuk olmanın bazı prosedürleri olduğunu, bunun için önce kuruma dilekçeyle başvuru yapılması gerektiğini ifade etmişti.

Bu açıklamanın ardından harekete geçen Saadet Partisi İstanbul Adayı Necdet Gökçınar, TRT’ye konuk olmak için Saadet Partisi İl Başkanı Abdullah Sevim imzasıyla kuruma dilekçe verdi.

İl Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Köseoğlu tarafından TRT İstanbul Müdürlüğü’ne teslim edilen dilekçede “23 Haziran yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayımız olan Sayın Necdet Gökçınar’ın kurumunuz televizyon kanallarında canlı yayında konuk olması konusunda yayına çıkmaya hazır olduğumuzu ve sürecin sonuna gelmemiş olmamız sebebiyle bu talebimizin ivedilikle değerlendirilmesini arz ederim” ifadelerine yer verildi.

VATAN PARTİSİ ADAYI DA BAŞVURDU

Vatan Partisi’nin İBB adayı İlker Yücel de TRT’ye resmen başvuruda bulunduklarını duyurdu. Yücel sosyal medya hesabındap TRT’ye gönderilen dilekçeyi “Program talebimizi resmi yazıyla TRT’ye ilettik. TV’lerde yer aldığımız süre yalnızca 54 dakika. Diğer adaylar 2000 dakikayı çoktan aştı. TRT bir kamu kurumu olarak bütün adaylara eşit davranmalı. Olumlu yanıtınızı bekliyoruz.” notuyla paylaştı.