Saadet Partisi’nden son dakika 23 Haziran kararı

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerini yenileme kararı sonrası Saadet Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için aday gösterip göstermeyeceği merak ediliyordu. Parti 23 Haziran seçimlerine 31 Mart’taki adayları Necdet Gökçınar ile devam etmeye karar verdi.

Konuyla ilgili twitter hesabından bir açıklama yapan Genel Başkan Temel Karamollaoğlu şu ifadelere yerdi:

İlgili kurullarımızla yaptığımız geniş istişareler, kamuoyu eğilimleri ve ülke gerçeklerini göz önünde bulundurarak 23 Haziran 2019 seçimlerine Saadet Partisi olarak Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Necdet Gökçınar ile devam etmeye karar vermiş bulunmaktayız.

Artık bu seçimde İstanbul 16 milyon değil 82 milyondur. İstanbul Türkiye’nin kalbidir ve İstanbul'un yorulması Türkiye’nin yorulması demektir. Bu sorumlulukla verdiğimiz karar Türkiye’mizin önünü açmaya yöneliktir.

Bu vesile ile yürütülecek seçim kampanyalarında başta adaylar ve siyasi partiler olmak üzere bütün vatandaşlarımızı üslup ve davranış olarak her zamankinden daha fazla hassas olmaya davet ediyoruz.

Bu seçimlerin İstanbul’umuza, ülkemize ve milletimize hayırlar ve güzellikler getirmesini temenni ediyoruz.

23 Haziran çatışmanın değil dayanışmanın tarihi olsun