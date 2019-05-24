Saadet Partisi’nden Yıldırım’a tepki: Hadi oradan!

Saadet Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Başkanlığı adayı Necdet Gökçınar 4 Temmuz 2003 yılında Türk askerinin başına çuval geçirilmesini hatırlatarak, “Saadet Partisi seçmeninden oy isteyeceksin. Öyle mi? Hadi oradan” dedi.

Gökçınar, “Kahraman askerimizin başına çuval geçirildiğinde ‘ne notası müzik notası mı?’ diye alay edeceksin sonra da Erbakan Hocamız'dan ve millilikten bahsedip Saadet Partisi seçmeninden oy isteyeceksin. Öyle mi? Hadi oradan.” ifadesini kullandı.

YILDIRIM ‘OY VERECEKLER’ DEMİŞTİ

Binali Yıldırım Saadet Partisi seçmeninden oy isteyip şunları söylemişti:

“Saadet Partisi’ne oy veren kardeşlerimizin tekrarlanacak seçimde bana oy vereceklerini düşünüyorum. Çünkü Erbakan Hoca hayatı boyunca millî ve yerli vurgusu yaparak siyasi ömrünü tamamlamıştır. Türkiye'nin özgün savunma sanayisinin olması gerektiğini söylemiştir.”