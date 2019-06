Saatte 800 kişi hava kirliliğinden ölüyor

5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle EBTO Başkanı Mehmet Akif Aladağ, bir basın açıklaması yaptı. Bu yıl Çin'in ev sahipliğinde gerçekleşecek çevre günü etkinliklerinin ana temasının “Hava Kirliliği İle mücadele” seçildiğini belirten Aladağ, “Tuhaflığa bakın ki Çin son yıllarda dünya havasını en çok kirleten ülkelerden ve her yıl 670 bin Çinlinin hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybettiği bir ülke, gel de mücadeleye inan! Dünyada durum ne derseniz; her 10 kişiden dokuzu kirli hava soluyor ve hava kirliliği her yıl 7 milyon erken ölüme neden oluyor. Bu saatte 800 kişi veya dakikada 13 kişi, soludukları kirli hava nedeniyle hayatını kaybediyor demek” diye konuştu.

TÜRKİYE'DE DURUM FARKLI DEĞİL

Temiz Hava Hakkı Platformu tarafından hazırlanan ‘Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri' raporunu açıklayan başkan Aladağ, “2017'de yaşanan 30 yaş üstü toplam 399 bin 25 ölümün, 51 bin 574'ü hava kirliliğinden kaynaklandı. Yine aynı yılın verilerine göre, hava kirliliği nedeniyle en fazla ölümün yaşandığı ilk üç il 5 bin 851 ölüm ile İstanbul, 3 bin 98 ölümle Bursa ikinci ve 2 bin 139 ölümle Ankara üçüncü sırada yer almaktadır. Diğer taraftan havası göreceli olarak temiz! Kabul edilen Eskişehir ili, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2016 yılında yayınladığı ölüm nedenleri istatistiklerinde ülkemizde kanser ölümlerinin en yüksek olduğu beş il arasında sıralanmıştır. Aslında AB standartlarına göre havadaki partikül madde ve kirletici gaz oranları insan sağlığını tehdit eden sınırların üstünde çıkan ama Türkiye ortalamasına göre düşük olduğu için havası temiz denen Eskişehir'de kömürlü termik santral tehdidi devam ediyor ne yazık ki” şeklinde konuştu.

KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRAL ÖLÜMLERİ ARTTIRACAK

Eskişehir Alpu ilçesine yapılacak kömürlü termik santralin yapılması durumunda Eskişehir'de hava kirliliğinden ölenlerin sayısının artacağını ifade eden Aladağ, “Alpu Termik Santralinin hayata geçmesi, önümüzdeki 35 yılda özellikle Alpu ilçesi olmak üzere Eskişehir ilinde kanser görülme sıklığını ve kanserden ölümleri daha da artıracaktır” ifadelerini kullandı.