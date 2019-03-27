Sabah çiftlik öğleden sonra da meydanlar

ADAYLAR ANLATIYOR

Kayseri'nin Pınarbaşı İlçesi'nin CHP'li Belediye Başkan adayı Deniz Yağan, sabah erkenden kalkıp koyun ve kuzularıyla ilgileniyor, ardından da tarlasını sürüyor. Daha sonra seçim kampanyası için meydanlara çıkıyor. Akşam yine hayvanlarının başına giden Yağan, “Bu benim yaşam tarzım. Çiftçiyim ve halktan biriyim. Başkan olduğumda da bu yaşam tarzımızı değiştirmeyeceğim” dedi. Yağan projelerini SÖZCÜ'ye şöyle anlattı:

YEM TESİSİ KURULACAK

“Doğalgaz hizmetini en kısa sürede ilçemize kazandıracağız. Pınarbaşı markalı et ve süt ürünlerini üretip, bu marka adı altında onları tüketiciye ulaştıracağız. Bu ürünleri en ekonomik ve aynı zamanda en kaliteli şekilde halkımıza ulaştıracağız. İlçemizi marka bir ilçe haline getireceğiz. Hayvansal Yem Üretim Tesisi kuracağız. Çiftçimizde bulunmayan hammadde, bu tesisten sağlanacak. Böylece çiftçimize daha ucuz yem olanağı sağlamış olacağız.Her yıl alabalık ve yöresel ürünler festivalleri düzenleyip ilçedeki esnaflarımıza dolaylı yoldan katkı sağlamayı planlıyoruz. Ayrıca hobi bahçeleri kuracağız. Üniversitemizi atıl olmaktan kurtarıp, bölge ihtiyacı olan fakülteler açılmasına öncülük yapacağız. Su Şişeleme Tesisi açıp, hem sağlıklı ve ekonomik su üreteceğiz hem de işsiz Pınarbaşılılar'a iş sağlamış olacağız. Çarşı içerisinde belli noktalarda belediyemiz tarafından ücretsiz internet hizmeti sağlayacağız. Yaz aylarında su problemi yaşayan meradaki hayvanların sorunlarını gidermek adına sulama sistemleri kurulacak. Bu sorunu ortadan kaldıracağız.”