Sabah namazı vakti değişti! İşte Diyanet il il sabah namazı saatleri…

Sabah namazı saatleri ve sabah ezanı vakti, 1 Mart Cuma gününden yani bugünden itibaren eski sisteme geri döndü. Ezan, imsak vaktinde değil güneşin doğmasına bir saat kala okunacak ve güneşin doğmasına yarım saat kala cemaatle namaza durulacak. İl il sabah namazı vakitleri haberimizde.

SABAH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı vatandaşlardan gelen talep nedeniyle sabah ezanı ve sabah namazı vakitlerini değiştirmişti. Kasım ayında yapılan değişiklikle ezan imsak vaktinde okunuyordu.

İL İL SABAH NAMAZI VAKİTLERİ

Yarın sabahtan itibaren sabah ezanı için yeniden eski sistem uygulanacak. Yani sabah ezanı imsak vaktinde değil güneşin doğmasına bir saat kala okunacak ve güneşin doğmasına yarım saat kala cemaatle namaza durulacak.