Sabaha kadar armut nöbeti tutuyorlar!

Gürsu ve Kestel ilçelerinde yetişen, iriliği ve lezzetiyle nam salmış Deveci armudunun yetiştiricilerinin gözüne uyku girmiyor. Tanesi 1 kilonun üzerinde ağırlığa ulaşan ve ve dalında kilosu 2 lira eden armutlar, hırsızların hedefi haline geldi. Masrafları artan ve eskisi gibi para kazanamayan üreticiler, emekleri zayi olmasın diye köyün farklı noktalarında gruplar halinde hırsızlara karşı nöbet tutuyor.

YABANCI PLAKALI ARAÇ GÖRÜNCE…

Köylüler hava kararmaya başladıktan itibaren sabahın ilk ışıklarına kadar nöbet tutuyor. Bahçelerinde ateş yakan köylüler sürekli devriye atıyor. Yabancı plakalı araç gördüklerinde ve şüpheli bir durumla karşılaştıklarında hemen jandarmaya haber veriyorlar. Hırsızlar köylülerin bahçelerini suladıkları su pompalarını da çalıyor.

BİR TON ARMUDU BİR SAAT İÇİNDE ÇALIYORLAR

Armut hırsızlarına karşı sabaha kadar nöbet tuttuklarını belirten Cambazlar Köyü Muhtarı Hasan Efe, şunları söyledi: Bu armutları yetiştirmek için bir yıl boyunca emek veriyoruz. Yılda sadece 27 defa ilaç atıyoruz. Masraflar ağır, eski kazançlar yok, buna bir de hırsızlar eklenince hiçbir şey kazanamıyoruz. Bu armudu toplaması kolay, iki kişi 1 ton armudu bir saatte çalabiliyor. (İHA)