Şaban ayında önem: Şaban ayında ne zaman oruç tutulur? Şaban ayı okunacak dualar…

Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayı 6 Nisan Cumartesi günü başlayacak, 6 Mayıs’ta sona erecek. Şaban ayında yapılması gereken ibadetler ve dualar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Her günü ayrı faziletli olan Şaban ayı’nda Allah’a açılan eller geri çevrilmeyeceğine ve sevapların amel defterine 2 katı olarak yazılacağına inanılır. İşte, Şaban ayı hakkında merak edilenler…

ŞABAN AYINDA ORUÇ TUTULUR MU?

Din alimleri tarafından Şaban ayının on beşinci gün olan berat gününün orucuna rağbet edilmesi gerektiği belirtilir.

Üç aylar diye bilinen Recep Şaban ve Ramazan aylarının dinimizde ayrı bir değeri ve önemi vardır. Bu aylar içerisinde dört adet Kandil gecesi bulunmaktadır. Bu da bize bu ayların önemi anlatmaktadır. Bu ayların ikincisi mübarek Şaban ayıdır.

Oruç Tutulması Tavsiye Edilen Günler Nelerdir?

1.gün

13.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu)

14.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu)

15.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu)

30.gün

İlk Perşembe

Son Pazartesi

Son Perşembe

İbadetle Geçirilmesi Tavsiye Edilen Geceler Nelerdir?

1.gece

15.gece

27.gece

ŞABAN AYINDA EDİLMESİ GEREKEN DUALAR

Allahım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım, Senden yine Sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen Kendini sena ettiğin gibi yücesin.

Allahım, şayet ismimi Saîdler defterine yazdıysan, orada sabit kıl. Şayet ismimi Şakiler defterine yazdıysan oradan sil. Çünkü Sen buyurdun ki, “Allah dilediğini siler yok eder, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i Mahfuz O’nun katındadır.”

ŞABAN AYININ ÖNEMİ

Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı.

“Şaban benim ayımdır.”

“Şaban günahları temizleyendir” buyurarak kadrini yüceltirdi.

Receb ayı geldiği zaman da “Allahım, Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl” buyururdu.

Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kudsiyetini dile getirmişlerdir.

Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur’ân ayı olan Ramazan’dan dolayı idi. Hz. Enes’in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler:

“Ya Resulallah, Ramazan’dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?”

Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam,

“Ramazan’ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban’da tutulan oruçtur” cevabını