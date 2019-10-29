Sabancı Holding’den 29 Ekim için anlamlı video!

Sabancı Holding’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı video sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan video Sabancı Holding’in sosyal medya hesaplarından ’96 yıldır, Cumhuriyetle birdir tüm kalpler. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!’ mesajıyla paylaşıldı. Hazırlanan videoda ‘Bu sabah erken kalk uykundan, bugün gerekiyor senin haykırman. Atatürk’ün emaneti Cumhuriyet’e gerekiyor dört elle sarılman.’ sözleri dikkat çekti.

Yapılan paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan o video :



