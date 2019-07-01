Sabriye Okkır: Kandırıldık demekle olmuyor yuvaları yıktılar

Ailelerin yuvalarının dağıldığını belirten Sabriye Okkır kararı SÖZCÜ’ye şöyle değerlendirdi:

Sonuçlanması çok çok gecikmiş bir dava. Bu davada en büyük kaybı belki biz verdik ama bir çok aile de mağdur oldu. Hayatları değişti. Keşke çok daha kısa sürece hatalarını anlayabilselerdi. Şimdi mağduriyetlerin geri dönüşü var mı? Benim eşim geri gelmiyor. Benim eşim cezaevinde hastalandığı halde tedavi göremedi ve şuuru kapalı, koma halinde cezaevindeydi. Ancak son iki ayında hastaneye gönderebildiler. Yani ölüme terk ettiler. Nasıl unuturum? Benim bütün dileğim cezaevindeki bütün tutuklu ve hükümlülerin normal insan gibi sağlık hizmetinden faydalanma hakkını kullandırılması. Geri dönülmeyen yollara gidilmesin. Ölürken seyirci kalmasınlar. Eğer zamanında tepki göstermiş olunsaydı biz bu günleri yaşar mıydık. Bir tövbe ile geçiştirilecek bir olay değildir. Ben onları Allah’a havale ediyorum. Herkes yaptığının karşılığını bulacak. Bakalım geceleri rahat uyuyorlar mı? İlahi adalete inanıyorum. Bunu sorumlu olan herkes için söylüyorum. Kandırıldık demekle olmuyor bu işler. Bir sürü yuvaları yıktılar. Anneler babalar herkes için çok zor bir süreçti. Bir daha tekrarlanmasın.