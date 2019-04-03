Sadi Güven’den yeniden sayım açıklaması

YSK Başkanı’nın açıklamaları şöyle:

Size açıkladığım rakamları siyasi partilerle paylaşıyorum. İstanbul’da 8 ilçe seçim kuruluna yapılan itiraz üzerine tekrar sayım kararı almışlar ve oy sayma işlemi devam ederken İl seçim Kurulu’na itiraz edilmiştir.

– Geçersiz oylar mı sayılacak?

Çoğunlukla öyle. Bana intikal eden bilgiye göre geçersiz oyların tekrar sayılması istenmiş. Bu ilk defa verilen bir karar değil. Biz sayımın yapılıp yapılmaması gerektiğini inceleyemedik. Sayım sonucunda tüm siyasi partiler açısından oyların geçersizlik nedenlerinin değerlendirilip değerlendirilmediğine bakılıyor. İstanbul’da bu yönde diğer yerlerde de muhtemelen böyle incelemeler vardır.

Ayrıntılar gelecek…