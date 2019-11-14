Sadıq Khan’dan İmamoğlu’na seçim övgüsü: Bu, dünyadaki tüm demokratların başarısıdır

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın'ı ziyaret ederek başladığı temaslarına, İngiltere'nin başkentinin Büyükşehir Belediye (GLA) Başkanı Sadiq Khan'la bir araya gelerek devam etti. Khan, İmamoğlu'nu, “Seçilmiş belediye başkanı, hoş geldiniz” sözleriyle karşıladı. “Bir kere kazanmak yetmedi, iki kez kazandınız” diyen Khan, duyduğu memnuniyeti, “Sadece İstanbul'a ya da Türkiye'ye karşı bir sorumluluğunuz yok, tüm dünyaya karşı bir sorumluluğunuz var. Sizin seçilmeniz, tüm dünyaya örnek oldu. Sizin başarınız, bizim başarımızdır. Tüm dünyaya umut verdiniz. Bu, sadece İstanbul'daki, Türkiye'deki değil, dünyadaki tüm demokratların başarısıdır. İş birliğimizi geliştirelim ve bu buluşma, İstanbul ve Londra arasındaki dostluğun başlangıç günü olsun” sözleriyle dile getirdi.

GÖRÜŞMEYİ GAZETECİLERE DEĞERLENDİRDİ

Khan'ın övgü dolu sözlerine teşekkür eden İmamoğlu, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin sonunda GLA Başkan'nı İstanbul'a davet etti. İmamoğlu, GLA binası önünde gazetecilere, Londra ve Khan ziyaretini değerlendirdi. “Londra turumuz çok önemli toplantılarla geçiyor” diyen İmamoğlu, Sabah büyükelçimizle başladık. Daha sonra, Londra'nın farklı kurumlarıyla deneyimlerimizi paylaştığımız toplantılar yaptık. Az önce de Sadıq Khan'la çok verimli 1 saatlik bir toplantı yaptık. Hem bugüne dair görüşlerimizi hem de İstanbul-Londra arasındaki iyi ilişkileri kurma konusunda neler yapabilirizi, detaylarıyla konuştuk. Çok sıcaktı, çok iyiydi ve verimliydi. Ben, sıkı diyaloglar ve sıkı iş birliklerinin, bu iki güzel kentin, (ki şöyle tarif edeyim; birisi Avrupa'nın en batısında, diğeri en doğusunda) Avrupa'ya çok güçlü bir iletişim noktaları ve merkezleri olacağını söyledim. Katıldılar” şeklinde konuştu.

“DÜNYAYI VE İSTANBULUMUZU DEĞERLENDİRDİK”

İmamoğlu, değerlendirmelerini, “Yine gün içerisinde, Londra'nın yine en üst seviyede fikir kuruluşlarından Chatham House'da güzel bir sohbet ortamı yakaladık. Hem dünyayı hem Türkiye'yi hem de yerel politikalarımızı ve İstanbulumuzu değerlendirdik. İyi bir Londra günü. Yarın da yoğun bir şekilde finans kuruluşlarına, bazı kaynakların ve bazı yatırımların İstanbul'da varlığı konusunda etkin olmalarıyla ilgili bir görüşme periyodumuz var. Bunun da çok verimli geçeceğini düşünüyorum. Bu akşam da Londra'daki vatandaşlarımızla buluşacağız. Böyle dolu dolu bir 1,5 gün Londra'ya ayırmış olduk” sözleriyle tamamladı.

“BİRÇOK KONUDA İŞ BİRLİĞİMİZ OLACAK”

İmamoğlu, “Londra deyince dünyada akla ilk gelen metro oluyor. İstanbul'un alt yapısıyla ilgili olarak bu konu gündeme geldi mi” sorusuna, “Burada tabi deneyimi konuştuk ama yarın özellikle finans kuruluşlarıyla, sadece metro değil ama başta metro olmak üzere birçok alanda iş birliğimizi, İstanbul'un ne kadar verimli bir alan olduğunu ve bu konudaki kaynak aktarımı konusundaki kolaylıkları ya da metotları konuşacağımız toplantılar olacak” yanıtını verdi. İmamoğlu'na, “Sadıq Khan'la Avrupa Birliği (AB) konusu hiç geçti mi” sorusu da yöneltildi. İmamoğlu, bu soruyu “Biz aslında genel konuştuk. Brexit sürecini burada konuşmadık. Yoğun bir İstanbul-Londra gündemi vardı masada ve bunun üzerinden sohbet gelişti” şeklinde yanıtladı. İmamoğlu, İstanbul için nasıl bir faydası olabilir bu ziyaretinizin” sorusuna da şu yanıtı verdi:

“İSTANBUL DÜNYA TARİHİNİN EN ÖNEMLİ KENTİ”

“Olmaz mı? İstanbul, dünyada herkesin imrendiği bir şehir. Dünya tarihinin en önemli şehri bana göre. Böyle bir kentin, her şehirle ilişki kurma konusunda istekli olması lazım. İstanbul'un zaten ortaya koyduğu ilham ve özellikle bu son seçimle beraber ortaya koyduğu demokrat duruş, tüm dünyanın ve şehirlerin ilgisini çekmiş durumda” İmamoğlu'nun “Seçim konuşuldu mu” sorusuna yanıtı ise, “Seçimi elbette ki konuştuk. Seçim her yerde konuşuluyor. Dünyada başka yerde 2 tane seçim yok. Elbette ki tebrik etti, demokrasi anlamındaki kazanımdan o da bahsetti. Karşılıklı, çok verimli bir gün gerçekleşti” oldu.

İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladıktan sonra, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın Türkiye Özel Temsilcisi Lord Janvrin'in de katıldığı bir toplantıya geçti. İmamoğlu, toplantıdan sonra ise Bloomberg European kanalına bir röportaj verdi.