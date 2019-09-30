Safer ayı nedir? Safer ayında neler yapılır?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre Muharrem ayı 29 Eylül 2019 Pazar günü sona erdi. 30 Eylül 2019 Pazartesi günü ise Safer ayı idrak edilmeye başlandı.

SAFER AYI NEDİR?

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır.

Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).

SAFER AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.