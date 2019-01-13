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Sağanak yağış sahil yolunu çökertti

Akçakoca-Kocaali sahil yolu, sağanak yağış nedeniyle çöktü. Yaklaşık 3 metre çöken yol ulaşıma kapatıldı.

android-time 17:27
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Akçakoca-Kocaali sahil yolu, sağanak yağış nedeniyle çöktü. Yaklaşık 3 metre çöken yol ulaşıma kapatıldı.

Düzce’nin Akçakoca ilçesini Sakarya'nın Kocaali ilçesine bağlayan ve yeni ulaşıma açılan sahil yolu, sağanak yağış nedeniyle Paşalar köyü mevkisinde çöktü.

FOTO:AA

FOTO:AA

Yaklaşık 10 metre uzunluğunda 3 metre derinliğinde çöken yol, jandarma ve karayolu ekiplerince ulaşıma kapatıldı.

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Ulaşım eski yol üzerinde devam ederken, yol yapım çalışmaları için karayolları ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.

FOTO:AA

FOTO:AA

Jandarma ekipleri ulaşıma kapatılan alanda sürücülere yol güzergahı konusunda bilgi verdi.

İHA

 

FOTO:AA

FOTO:AA

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Son güncelleme: android-time 17:3013.01.2019
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