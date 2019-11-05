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Sağlık Bakanı’ndan ‘ıspanak zehirlenmesi’ açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ıspanak zehirlenmelerine ilişkin açıklama yaptı. Koca, 'Besin zehirlenmelerinin ıspanak değil, yabani otlardan olduğunu tespit ettik. Halkımız sebzeleri otlardan ayıklasınlar, iyi yıkasınlar' dedi.

12:08 -
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Sağlık Bakanı’ndan ‘ıspanak zehirlenmesi’ açıklaması

‘Zehirlenmenin yabani otlardan kaynaklandığını tespit ettik. Vatandaşlarımız yabani otları ayırsınlar iyi yıkasınlar öyle tüketsinler’diyen Koca, ‘Hastanelerimize müracaat eden toplam 196 hastamız oldu’ dedi.

Koca, şu ifadeleri kullandı:

Zehirlenmenin yabani otlardan kaynaklandığını tespit ettik. Vatandaşlarımız yabani otları ayırsınlar iyi yıkasınlar öyle tüketsinler. Bu dönemde hastanelerimize müracaat eden toplam 196 hastamız oldu. İstanbul Edirne Tekirdağ ve Kocaeli. Ağırlıklı İstanbul’da müracaatlar oldu. İstanbul’da toplam 149 hastamız var. İstanbul dışındaki Edirne Tekirdağ ve Kocaeli’deki hastanalarımız tedavi edilip taburcu oldular

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Sağlık Sağlık Bakanı
Son güncelleme: 12:15 05.11.2019
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