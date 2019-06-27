Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından ilk etapta 6 bin 835’i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık memuru olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi kadrolarına toplam 12 bin personel alımı gerçekleştirileceği açıklandı. yhgm.saglik.gov.tr adresi üzerinden yapılacak Sağlık Bakanlığı personel alımı vatandaşların sıkça araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. İşte detaylar…

PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ Mİ?

KPSS ile atanacak olan personelin 10 bini yataklı tedavi kurumlarında, bini temel sağlık hizmetlerinde, bini de acil sağlık hizmetlerinde görevlendirilecek. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları için henüz net bir tarih belirtilmedi. Ancak alım ilanını Haziran ayının son haftası ya da Temmuz ayının ilk haftasında açılması bekleniyor. Konuyla ilgili bakanlıktan açıklama gelir gelmez haberimizde olacak.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı atamaların ilk etapta, Biyolog, Ebe, Çocuk Gelişimcisi, Dil ve Konuşma Terapisti, Diyetisyen, Fizyterapist, Hemşire, İş ve Uğraş Terapisti, Sağlık Fizikçisi, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknikeri, Sosyal Çalışmacı, Perfüzyonist, Psikolog ve odyolog kadrolarına alım yapılacak.

SÜREÇ NASIL TAKİP EDİLECEK?

Koca, söz konusu atamalara ilişkin duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) takip edilebileceğini ifade ederek, sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.

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