Sağlık Bakanlığı 2019 yılı 65-72 yaş yeniden atama kurası başvuruları başladı

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı 65-72 yaş yeniden atama kurası ilanında, “65-72 yaş arasında olup daha önce Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olan tabip ve uzman tabiplerin yeniden istihdamının sağlanmasına yönelik olarak yapılacak yerleştirme işlemleri, ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.” duyurusu yapıldı. Adaylar PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirdikten sonra başvuru belgesini imzalayarak ilan edilen takvim çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir.

SAĞLIK BAKANLIĞI YENİ ATAMA KURASI İLANI

KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

Kura tarihi itibariyle 65 yaşını doldurmuş ve 72 yaşından gün almamış olup daha önce Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olan tabip ve uzman tabipler, (65 yaşını doldurmayan hekimler ilan edilen diğer açıktan atama kuralarına başvuru yapabilmektedirler.)

65 yaşını doldurmuş olması nedeniyle resen emekli edilerek sözleşmeli aile hekimi olarak görevine devam eden tabip ve uzman tabipler bu kuraya başvurabileceklerdir.

Yukarıdaki şartları taşımayanların kura başvuruları kabul edilmeyecektir.