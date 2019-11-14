Sağlık Bakanlığı atama kurası çekiliyor! Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgula

Sağlık Bakanlığı tarafından 2019 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası ve 65-72 yaş yeniden atama kurası için beklenen gün geldi. Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak olan atamalar için kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Şimdi gözler Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçlarında. Sonuçlar olduktan sonra aşağıdaki linkte yer alacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURALARI SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama kurası ile 2019 yılı 65-72 yaş yeniden atama kurası 14 Kasım saat 10:00’da Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda Noter huzurunda gerçekleştirilecek.

ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER

Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır)

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe.

d) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)

e) Mal bildirim formu.

f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli.

g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge.

3657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 8. alt bendi “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.” hükmü gereğince, Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak olup güvenlik soruşturmaları ve/veya arşiv araştırmaları sonuçlandıktan sonra atamaları yapılacaktır. Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.