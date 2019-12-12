Sağlık Bakanlığı personel alımı başlıyor! ÖSYM 2019/7 KPSS tercihleri için tarih verdi

17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için süreç Sağlık Bakanlığı tarafından başlatıldı. Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans alanlarında gerçekleşecek olan Sağlık Bakanlığı 2019/7 tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. İşte merak edilen tüm detaylar…

KPSS 2019/7 TERCİH KILAVUZU

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Adaylar, tercihlerini 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri, 19 Aralık 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

ÖSYM'den yapılan açıklamada “Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.” denildi.