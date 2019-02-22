Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekilişi ne zaman? Sağlık Bakanlığı 25 bin persone alımı yapacak!

Sağlık Bakanlığı tarafından ataması yapılacak olan personel kurası için tarih belli oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı 25 bin personel alımı kura çekilişi ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı bünyesindeki atamayla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; “Sağlık personeli atamasıyla ilgili, '25 bine yakın stratejik personelin atamasının ilk adımı olarak ilan duyurusu yapıldı. 28 Şubat'ta noter huzurunda çekilişi yapılacak.” dedi.

KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli atamasıyla ilgili, ’25 bine yakın stratejik personelin atamasının ilk adımı olarak ilan duyurusu yapıldı. 28 Şubat’ta noter huzurunda çekilişi yapılacak. Burada toplam 1480 kişinin ataması yapılacak.’ dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. 36 yaşından gün almamış olmak.

4. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

5. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

7. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

8. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamındaki taleplerde;

a) Önlisans mezunları için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

b) Lisans mezunları için; ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.