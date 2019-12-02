Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Tam 17 bin 689 personel alınacak!

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen personel adaylarının merakla beklediği açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Fahrettin Koca, yazılı açıklamasında, “Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen başlatıyoruz. Kılavuzun ÖSYM tarafından yayımlanmasını müteakip alımlarımızı aralık ve şubat aylarında iki dönem olarak yapacağız.” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KPSS PUANIYLA YAPILACAK

“7 bin 525’i hemşire, 2 bin 182’si ebe ve 6 bin 951’i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapacağız. Duyurular, Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (https://yhgm.saglik.gov.tr) ve ÖSYM’nin (http://www.osym.gov.tr) internet sitelerinden takip edilebilir. Atamaların sağlık camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

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