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Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları için resmi duyuru! Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklanıyor…

Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamayla Sağlık Bakanlığı'na 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Söz konusu alımlar için tercihlerini tamamlayan adaylar şimdi ise sonuçlara odaklandı. ÖSYM Başkanı tarafından yapılan açıklamaya göre sonuçlar bugün açıklanıyor...

12:11 -
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Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları için resmi duyuru! Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklanıyor…

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme işlemi sonuçları bugün açıklanacak. Atama yapılacak 8 bin 845 kadrodan 3 bin 763’ü hemşire, bin 91’i ebe ve 3 bin 475’i sağlık teknisyeni ve sağlık teknikerlerinden oluşacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

2019/7 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının bugün açıklanacağını ÖSYM başkanı duyurdu. Aşağıdaki link üzerinden sonuçlar açıklandığı andan itibaren sorgulanabilir.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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