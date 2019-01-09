Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman? Gözler İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarında!

Sağlık Bakanlığı'nda görev almak için birçok kişi başvuru yaptı. İŞKUR üzerinden alınacak 6 bin 409 sürekli işçi için başvurular tamamlandı şimdi kura sonuçları bekleniyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu bu noktada büyük önem taşıyor. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı detayları...

Geçtiğimiz hafta başvurularını tamamlayan vatandaşlar şimdi İŞKUR ve Sağlık Bakanlığı’ndan gelecek haberlere odaklanmış durumda. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bir süre önce müjdelediği, Bakanlığın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere sürekli işçi alımı için başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Sınava alınacak asıl adayların listesi, İŞKUR’un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı, öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı olarak noter huzurunda kurayla belirlenecek. Kurayla aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan liste de oluşturulacak.

Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün “www.yhgm.saglik.gov.tr” internet adresinde ilan edilecek.

ADAYLARA SÖZLÜ SINAV YAPILACAK

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerindeki ilan edilen tüm kadrolara iş başvurusunda bulunanlar, il sağlık müdürlükleri tarafından sözlü sınava tabi tutulacak.

Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak.

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecek.

Adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, itiraz sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular sınavı gerçekleştirecek olan il sağlık müdürlüklerinin internet adresinde ilan edilecek.

İŞTE BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYECEK KİŞİLER

İlan edilen kadrolar için yapılacak sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek.

Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri (çalıştırılacağı il) ve bir meslek koluna başvuru yapabildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecek.