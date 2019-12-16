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Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı şartları neler? Son başvuru günü ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personeli olmak isteyenleri heyecanlandıran başvurular başladı. Sağlık Bakanlığı 8 bin 845 sözleşmeli personel alacak. Sağlık Bakanlığınca KPSS puanıyla atanacak 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli için ilan Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte şartlar ve dikkat çeken tarihler...

08:44 -
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Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı şartları neler? Son başvuru günü ne zaman?

Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Sağlık Bakanlığı’nın Basın İlan Kurumu tarafından duyurulan personel alımı detayları haberimizde…

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Adaylar, tercihlerini 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri, 19 Aralık 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Sağlık Bakanlığı 8 bin 845 sözleşmeli personel alacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları…

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

ÖSYM'den yapılan açıklamada “Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.” denildi.

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