Sağlık ocakları çalışma saatleri 2019: Sağlık ocakları kaçta açılır, kaçta kapanır?

Sağlık Ocakları hastaların muayene olabildikleri ve bazı ilaçların reçete ile yazılabildiği sağlık kuruluşlarıdır. Peki Sağlık Ocağı kaçta açılır, kaçta kapanır? Sağlık ocaklarının çalışma saatleri hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Sağlık ocakları hangi saatler arasında hizmet vermektedir? İşte, Sağlık ocakları çalışma saatleri 2019…

Sağlık ocaklarının mesai saatleri hakkında bilmek istediğiniz her şey haberimizde… Sağlık ocakları sabah saat kaçta açılır akşam saat kaçta kapanır? Sağlık ocakları 08:30 – 12:30 / 13:30 – 17:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte, Sağlık ocakları çalışma saatleri 2019…

Sağlık ocakları, mahallelerde ve köylerde ağırlıklı olmak üzere vatandaşlara sağlık hizmeti veren kuruluşlardır. Türkiye'de 6300 adet bulunan sağlık ocaklarında uzman ve pratisyen hekimler çalışmaktadır. Günümüzde sağlık ocakları, Aile Hekimliği olarak hizmet vermeye başlamış ve herkesin bağlı olduğu bir sağlık ocağı oluşturulmuştur.

SAĞLIK OCAKLARI ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Sağlık ocakları sabah 08:30'da açılmaktadır. Öğle tatiline 12:30'da girer ve 13:30'da tekrar mesaiye başlar. Akşam saat 17:30'da ise mesai bitmektedir. Sağlık Ocakları Cumartesi ve Pazar günleri, resmi tatillerde ve bayramlarda hizmet vermemektedir.

SAĞLIK OCAKLARININ SUNDUĞU HİZMETLER NELERDİR?

Sağlık ocakları aşağıdaki hizmetleri verebilir:

Muayene yapılabilir, bazı ilaçların reçetesi yazılabilir (hastanelerden raporu çıkarılmış ilaçlar da dahil)

Evde bakım gerektiren engelli, yaşlı veya yatalak hastalara evde tedavi uygulanabilir. Bu hizmetin adı, yerinde sağlık hizmetidir.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen (rutin olmayan) sağlık tarama ve aşılama hizmetlerini, Bakanlıkla iş birliği yaparak halka ulaştırır.

Sağlık konusunda eğitimler verir ve halkı bilinçlendirir.

Aile planlamasında yardımcı olabilir.

Güvenli cinsel ilişki danışmanlığı verir. Ücretsiz doğum kontrol hapı ve prezervatif dağıtımı yapar.

Gebe takibi yapar ve beslenme danışmanlığı sunar.

Emzirme ve anne sütü hakkında danışmanlık sunar.

Lohusa takibi ve bakım hizmeti sunar.

Bebek gelişimi (boy, kilo, baş çevresi) ve aşı takibi yapar.

Çocuğun sağlık şartlarının takibini yapar.

Genel beslenme danışmanlığı sunar.

Aşağıdaki (kan ve idrar) laboratuvar tetkiklerinin istemi yapılabilir:

– Eliza – Hormon

– Biyokimya

– Hematoloji

– İdrar

Bazı vitamin (D vitamini vb.) ve ilaçları ücretsiz olarak dağıtabilir.

Sağlık Ocaklarında aşağıdaki raporları verebilir:

– Evlilik raporu

– İstirahat raporu

– İş görmezlik raporu

– Ehliyet raporu

– Sağlık raporu (işe giriş raporu)

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