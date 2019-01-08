Sağlık ocakları çalışma saatleri 2019: Sağlık ocakları kaçta açılır, kaçta kapanır?

Sağlık ocaklarının mesai saatleri hakkında bilmek istediğiniz her şey haberimizde… Sağlık ocakları sabah saat kaçta açılır akşam saat kaçta kapanır? Sağlık ocakları 08:30 – 12:30 / 13:30 – 17:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte, Sağlık ocakları çalışma saatleri 2019…
Sağlık ocakları, mahallelerde ve köylerde ağırlıklı olmak üzere vatandaşlara sağlık hizmeti veren kuruluşlardır. Türkiye'de 6300 adet bulunan sağlık ocaklarında uzman ve pratisyen hekimler çalışmaktadır. Günümüzde sağlık ocakları, Aile Hekimliği olarak hizmet vermeye başlamış ve herkesin bağlı olduğu bir sağlık ocağı oluşturulmuştur.
SAĞLIK OCAKLARI ÇALIŞMA SAATLERİ 2019
Sağlık ocakları sabah 08:30'da açılmaktadır. Öğle tatiline 12:30'da girer ve 13:30'da tekrar mesaiye başlar. Akşam saat 17:30'da ise mesai bitmektedir. Sağlık Ocakları Cumartesi ve Pazar günleri, resmi tatillerde ve bayramlarda hizmet vermemektedir.
SAĞLIK OCAKLARININ SUNDUĞU HİZMETLER NELERDİR?
Sağlık ocakları aşağıdaki hizmetleri verebilir:
Aşağıdaki (kan ve idrar) laboratuvar tetkiklerinin istemi yapılabilir:
– Eliza – Hormon
– Biyokimya
– Hematoloji
– İdrar
Bazı vitamin (D vitamini vb.) ve ilaçları ücretsiz olarak dağıtabilir.
Sağlık Ocaklarında aşağıdaki raporları verebilir:
– Evlilik raporu
– İstirahat raporu
– İş görmezlik raporu
– Ehliyet raporu
– Sağlık raporu (işe giriş raporu)
Tüm son dakika haberleri için tıklayın.