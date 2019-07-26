Sahibinden satılık bin 200 öğrencili okul

İzmir'in Karşıyaka İlçesi Mavişehir Mahallesi'nde, 54 derslik ve bin 200 öğrencisi bulunan 8 katlı okulun satış ilanını görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Aylık 151 bin lira kirasının olduğu belirtilen okulun 7 yıllık kira sözleşmesi bulunuyor.

OKULUN 7 YILLIK KİRACISINI ÇIKARTMAMAK ŞARTIYLA…

Sitedeki satış ilanında, “İzmir Karşıyaka Yalı Mahallesi Mavi Şehir’de 8 katlı okul binası satılıktır. Toplam kapalı alanı 10 bin 800 metrekare fakat kapalı alan 13 bin metrekareye çıkıyor. Şu an halihazırda 7 yıl sözleşmeli kiracısı var. Kirası 151 bin lira + KDV. Okul 54 derslikten oluşmakta, bin 200 öğrenci kapasitelidir. Ayrıca okulun, fizik kimya laboratuvarları, yüzme havuzu, konferans salonu, spor salonu, sanat atölyeleri ve 600 kişilik yemekhanesi mevcuttur” bilgilerine yer verildi.

Binanın satışına aracı olan emlakçı Adem Kıral bina sahibinin kiracının çıkartılmaması şartıyla satış yapmak istediğini, başka amaçla kullanılamayacağını belirtti.

“ŞERH KONULDUYSA KİRACIYI ÇIKARTAMAZ”

İlan ile ilgili konuşan Avukat Sıtkı Celal Hasdemir, yeni mal sahibi tarafından kiracının çıkarılıp çıkarılamayacağı konusunda şerhe bakılması gerektiğini kaydetti. Hasdemir, “Eğer bina ile ilgili normal sözleşme dışında tapu üzerine ‘Kira sözleşmesi boyunca okul olarak kullanılacak bu binadaki kiracı çıkartılamaz’ şeklinde bir şerh konulduysa çıkarmak neredeyse imkansız hale gelir. Eğer böyle bir şerh yoksa bina normal kira sözleşmesiyle kiralandıysa binanın yeni sahibi noter aracılığıyla protesto çekerek ‘Binanın yeni sahibiyim ve 6 ay sonunda sözleşmeniz sona erecektir. 6 ay sonra binayı boşaltmanız gerekiyor” diye ihtar çekerse o zaman kiracı çıkmak zorunda kalır. Bu durumun çok iyi araştırılması gerekir” ifadelerini kullandı.