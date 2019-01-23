Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı sonuç bekleyişi… Uzman erbaş alımı başvuru sonuçları ne zaman?

Uzman erbaş alımı sonuçları heyecan yarattı. 6 farklı branşta yapılacak uzman erbaş alımlarının başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ilan edilen uzman erbaş alımı tarihleri…

SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise mezunu olmak,

c. 2019 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 ve

daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) (Halihazırda sözleşmeli er olarak görev yapanların

Sayfa-2 Madde-4'ü incelemeleri gerekmektedir.),

ç. Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak

Uzman erbaş alımı şartlarını aşağıdaki kılavuzdan detaylı inceleyebilirsiniz.

UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN?

Başvuru sonuçları, yazılı sınav ile ikinci seçim aşamalarına girecek adayların listesi ve adayların bu sınavlara gelirken yanlarında getirecekleri belgeler www.sg.gov.tr internet adresinden 31 Ocak 2019 tarihinden sonra ilan edilecektir. Başvuru sonuçlarının daha önce açıklanması durumunda adaylara sisteme girmiş oldukları cep telefonu numaraları üzerinden kısa mesaj gönderilecektir. Bu nedenle adayların sisteme hâlihazırda kullandıkları cep telefonu numaralarını girmeleri önem arz etmektedir. Sınav tarihleri ve sınav yeri adresleri başvuru sonuçları ile adaylara bilahare ilan edilecektir. Sınavlara giremeyen adaylar için yedek gün planlaması yapılmayacaktır.