Şahin Şeker kimdir, nereli ve kaç yaşında? sorusu araştırma konusu oldu. Şahin Şeker, Beşiktaş’ta işletme sahibi olan ünlü bir aileden. İşte Şahin Şeker kimdir sorusunun cevabı ve ayrıntılar…

ŞAHİN ŞEKER KİMDİR?

1962 Giresun Şebinkarahisar doğumlu olan Şahin Şeker, Beşiktaş’ta işletmesi olan ünlü bir aileden. Beşiktaş'ta özellikle 60'lı yıllardan 90’lı yıllara kadar siyasette tanınan ismi Kadir Şeker’in oğlu olan Şahin Şeker, evli ve iki çocuk babasıdır.

Şahin Şeker’in babası özellikle sağ cenahta tanınan bir simaydı. Kadir Şeker, geçmişte Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi’nin Beşiktaş İlçe Başkanlığı’nı yapmış, merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e yakınlığıyla bilinen biriydi.

Şahin Şeker, babasının ölümünden sonra ‘Kamburun Otoparkı’ olarak bilinen ağaçlık mekanı ‘Meydan Beşiktaş’ adını verdiği bir kampüs alana çevirdi.