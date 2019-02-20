‘Şahinler’ suç örgütü üyeleri adliyeye gönderildi

Operasyon, 13 Şubat'ta İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Operasyonla sonuçlanan süreç, geçtiğimiz yıl Sedat Şahin'in evine düzenlenen baskında ele geçirilen bir kamera görüntüsü ile başladı. İddiaya göre, polis ekipleri Şahin'in evinde bir görüntü fark etti. Elde edilen görüntüde bir ofisin izlendiği anlaşıldı. Ofisin Şahinler suç örgütünün hasım olduğu Sarallar suç örgütünün bir üyesine ait olduğu belirlendi. Gizli kamera düzeneği ile izlenen ofisle ilgili başlayan çalışma genişletildi. Şahinler suç örgütü üyesi 37 şüpheli belirlendi.

8 TABANCA, 5 TÜFEK

Çalışmaların arından İstanbul, Düzce ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 31 şüpheli yakalandı. Aramalarda, 8 tabanca, 5 tüfek, 188 mermi, 827 uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda, cezaevindeki suç örgütü elebaşı Sedat Şahin'in de aralarında bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı.

“KASTEN ÖLDÜRME” “TEHDİT”

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler haklarında, “Kasten öldürme”, “Tehdit” “Hakaret” “Yaralama” “Tutukevine yasak eşya sokmak” suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. Şüpheliler hakkında 30 ayrı suçtan işlem yapılırken, suç örgütüyle ilgili 21 kişinin şikayetçi olduğu belirtildi.