Şahıs şikayetinden vazgeçti… İmamoğlu’nun koruma polislerinin ifadeleri ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korumalarının, Beylükdüzü'nde karıştıkları olayla ilgili görüntülerin yankısı sürerken, olayla ilgili 2 tarafın verdiği ifadeler ortaya çıktı.

İLK İFADESİNDE ‘SİLAH ÇEKTİLER’ DEDİ

Olayda, yere yatırılarak gözaltına alınan S.A.'nın “Yolda ilerlerken, önümüzde seyreden araç, sağ sol yaparak bize yol vermiyordu. Bunun üzerine, fırsatı bulunca yanından geçtim. Peşimden gelmedi. Durmamı istediler, ama içinde kim olduğunu bilmediğim için durmadım. Biraz ileride, önümü kestiler. Geri geri kaçmaya çalıştım. Daha sonra silah çektiler, beni araçtan indirdiler. Beni yere yatırdılar, direndim” dediği öğrenildi. S.A.'nın eşinin de benzer ifade verdiği öğrenildi.

POLİSLER SİLAH İDDİASINI REDDETTİ

Ekrem İmamoğlu'nun koruması olan polis memurunun ifadesinde ise “Arkada bize sürekli selektör yapan bir araç vardı. Trafik sebebiyle yol veremedik. Sonra önümüze geçerek sağ-sol yapmaya başladı. Alkollü olduğunu düşündük. Farklı bir şey olabileceğini düşündük. Kasisten geçerken yavaşladı. Durdurmak istedik, geri kaçmaya başladı. Araçtan indirmek istedik. Küfür ederek direndi. Biz de yere yatırdık. Karısı araçtan inince ayağa kaldırdık. Araç karanlık olduğu için içerideki çocukları görmedik. Daha sonra ise karakola gittik” dediği belirtildi.

‘SİLAH ÇEKME YOK’ DEDİ, ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Daha sonra savcılığa giden S.A.'nın şikayetini geri alarak; “Ben konuyla ilgili gece ifademi vermiş Muhammed Veysel T' den ve Bektaş K.'den şikayetçi olmuştum. Sakin kafayla eşimle oturup düşündüğümüzde olayın karşılıklı yanlış anlaşılmadan dolayı bir anlık sinir halimle geliştiği kanaatine vardık. Ayrıca görevliler hassas yerde görev yaptıklarından onlarında bize şüpheyle yaklaşması bize normal geldi. Polis ‘Dur’ diye bağırıp elini kaldırınca bizde silah çektiklerini düşünüp o anki sinir halimle heyecandan silah gördüğümüzü söyledik. Silah çektiklerini görmedik. Öyle düşündüğümüzden söyledik. Tüm beyanlarımız olayın o anki heyecanıyla oldu. Olayla ilgili şikayetimden hiçbir baskı altında kalmadan hür irademle vazgeçiyorum kimseden şikayetim yoktur” dediği öğrenildi.