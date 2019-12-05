Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sahte garson alarmı! Bahşişleri toplayıp toplayıp kaçıyor!

İstanbul'da garson kıyafeti giyen bir kişi gözüne kestirdiği düğün salonlarında bahşiş topladıktan sonra kayıplara karışıyor.

09:57 -
Haberler Gündem

İstanbul’un Anadolu yakasındaki düğün salonlarına dadanan sahte garson, hem düğün salonu işletmecilerini hem de düğün sahiplerini dolandırıyor.

SALON İŞLETMECİLERİ ZOR DURUMDA

Düğün salonlarına garson gibi giyinerek giren dolandırıcı, düğün sahiplerinden ve yakınlarından bahşiş adı altında para topluyor. Farklı adreslerde, düğün sahiplerinden bu şekilde yüzlerce lira toplayan şahıs, aynı zamanda düğün salonu işletmecilerini de zor durumda bırakıyor.

Sahte garsonun gelinin babasından bahşiş aldığı anlar düğün salonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde “Garsonum” diyerek gelinin babasını dışarı çıkaran şahıs, 250 TL bahşiş alıyor. (İHA)

düğün Düğün Salonu istanbul para
Son güncelleme: 10:02 05.12.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more