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Sahte içki operasyonunda bin 535 şişe ele geçirildi!

Muğla’nın Fethiye ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bin 535 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

23:07 -
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Sahte içki operasyonunda bin 535 şişe ele geçirildi!

Edinilen bilgiye göre, sahte alkol üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ( KOM) ekipleri harekete geçti. Ölüdeniz Mahallesi bir eğlence merkezine operasyon düzenledi. KOM ekipleri, iş yerinde gizli kapıyla girilen deposunda içinde bin 535 şişe sahte içki ele geçirdi. Bir kamyonete yüklenen sahte içkiler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken iş yeri sahibi K.O. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sahte alkolün piyasaya sürülmesinin ve müşteriye sunulmasının önlenmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi. İHA

Son güncelleme: android-time 23:10 23.07.2019
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